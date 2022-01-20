桃園市長鄭文燦今到大湳市場視察清消。（陳夢茹攝）

桃園市長鄭文燦表示，八德綜合大樓開設臨時採檢站，昨採檢600多人皆為陰性，這幾天會陸續擴大採檢。（陳夢茹攝）

八德綜合大樓臨時採檢站昨天下午2點半開設，有不少民眾排隊。（陳夢茹攝）

桃園市疫情延燒，昨有名在八德大湳巿場外攤賣菜的工作人員，因要到醫院陪病採檢陽性確診，列為案18119，與西堤、歌友會或機場無相關，目前感染源不明仍在調查中。桃園市長鄭文燦今到大湳市場視察清消，他表示，該名攤商及其家人生活足跡單純，但考量市場人流複雜，開設臨時採檢站，昨採檢600多人皆為陰性。

鄭文燦說，大湳市場與大湳商圈是整個八德鄉親生活的重心，為此大湳市場將休市至21日，並做全面清消，另也在八德綜合大樓設置臨時社區採檢站，昨天已經採檢600多人，目前沒有新增個案，比照忠貞市場會擴大採檢，提醒所有鄉親提高健康監測標準，有足跡重疊者或有症狀都可以採檢，確保社區防疫安全。

鄭文燦表示，桃園市有367個社區關懷據點，為確保長者安全，所有社區據點停止服務，只有電話問安、獨居老人送餐服務持續進行，C級長照站也停止唱卡拉OK、共餐服務、場地外借，此外，親子館除了玩具可以外借、線上活動可以繼續，其他實體活動也都全部停止。

談及大湳巿場外攤賣菜的工作人員確診，鄭文燦說「指揮中心有特別說明這傳播途徑還在調查中」，下午2點指揮中心、3點市府疫情說明記者會都會再詳細說明。他強調，目前並沒有規定所有市場都要進行實聯制，不過攤商可以自行要求，但內攤、外攤都要強制戴口罩，大湳市場是開放型市場共有20個出入口，並非單一入口的市場，人流較為複雜。

鄭文燦提及，桃園至今的群聚感染事件於社區採檢站總計採檢4萬8千多人，昨天1天就採檢7700多人，其中包括大湳市場、仁寶電子、新街國小、東安國小等，除了疫調匡列、居家隔離外還要擴大採檢，目前居家隔離及送到集中檢疫所的人數已達3200多人，但社區仍然有風險，為此市內目前有9個採檢站，只要有足跡重疊、有症狀者呼籲都採檢。