吳男將搶來的金戒指賣掉金得手2萬5千元，再花3000元包車直奔台東。警方在墊子遊藝場逮人。（警方提供／王志偉花蓮傳真）

吳男搶走戒指後往店外狂奔，騎上單車迅速在市區亂竄。（警方提供／王志偉花蓮傳真）

搶上癮！25歲吳姓男子昨晚騎單車到花蓮市中山路銀樓，佯稱買金戒，拿起4.1錢金戒指後拔腿就跑，騎上單車在市區亂竄，事後搭乘計程車到台東把玩電玩，花蓮警方今天凌晨一時許南下到台東市某電子遊藝場內將他逮補。警方調查發現，吳嫌於2019年與同夥行搶中山路一家銀樓，事後被判刑8個月，沒料到出獄後又搶。

昨晚被搶的這家銀樓，2018年也曾遭搶，再次踫上搶匪，嚇得店家趕緊報警，初步損失約4.1錢重金戒子一只，金飾價值約2萬8千餘元。花蓮警分局成立專案小組，調閱周邊監視器分析比對，鎖定該名犯嫌身分，且已搭乘計程車逃逸至200公里遠的台東市區。

花蓮警分局長郝心誠表示，在花蓮地檢署檢察官卓浚民指揮下，警方今天凌晨1時30分許，在台東市某電子遊藝場內將該名犯嫌拘提逮捕到案，全案依搶奪罪移送法偵辦。吳嫌供稱，已將搶來的金戒指變賣，得手2萬5千元，再花3000元包車直奔台東。

警方調查，吳嫌曾於2019年7月30日中午與同夥行搶市區一家銀樓，得手14萬元金飾，事後被判刑8個月。沒想到出獄後仍遊手好閒，昨晚又挑上上次作案目標的隔壁銀樓下手行搶，年前吳嫌又將再回籠。