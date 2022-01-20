台南市警察局善化分局17日晚間22時許接獲越籍陳氏女子報案，說她兒子阮男因3萬元賭債糾紛遭限制自由，被勒索20萬元才能放人，經警方查辦，18日晚間9時許於雲林縣一處越籍移工聚集民宅找到涉案4嫌及被害者，全案詢後以擄人勒贖罪移請台南地方檢察署偵辦。

善化分局表示，接獲報案後，立即與刑事警察局電信偵查大隊、歸仁分局、刑事警察大隊共組專案小組並報請台南地方檢察署蔡宜玲檢察官指揮偵辦。

專案小組緊急查找被害人阮男相關資料，發現他是失聯移工，查訪得知他的聯絡電話與可能出沒地區，但已於15日傍晚關機，再查訪熟識之越籍移工，並鎖定特定車輛，隨即循線追查，後於1月18日晚間9時許於雲林縣莿桐鄉找到該車，再透過刑案紀錄系統發現附近有一處民宅曾為越籍移工聚集地。

警方查訪該處民宅，發現被害人與其他4名越籍犯嫌移工都在屋內，初步了解該4名犯嫌越籍移工於1月15日假借替朋友「阿全」討要3萬元賭資為由，在新北市五股區被害人宿舍內押走，期間曾於桃園市桃園區同德二街停留將被害人手機關機，之後陸續移動至台中市、雲林縣等地，在限制被害人行動自由期間以網路通訊軟體要求被害人母親交付贖款至新韓銀行(SHINHAN BANK)帳戶。

4名犯嫌怕被抓後被判擄人勒贖罪，要求被害人配合演出演戲(5人一同玩樂)並錄影存於手機內，籍此混淆視聽，營造僅為詐欺罪嫌的假象，全案經專案小組抽絲剝繭、不眠不休，於報案後24小時內完成救援任務，並將涉案犯嫌一舉查獲，全案詢後以擄人勒贖罪移請台南地方檢察署偵辦。

善化警分局長劉怡宗表示，人身安全保障無國籍之分，只要在國內遭犯罪者迫害，不論本國人或外國人都應立即報案並保持冷靜配合警方查緝，切勿掩蓋部分事實與情資，充分信任警察的偵查能量，警方絕不會辜負所有民眾的支持與期待。