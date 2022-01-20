有鑑於中國大陸對立陶宛實施經濟制裁，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）19日在記者會上宣布，總統辦公室已準備公布援助方案，協助因北京貿易報復而受影響的企業。他希望立陶宛能吸取教訓，日後更能在施政上先達成全國性共識；不料，此語卻引發外交部長意有所指的回應，而讓外界再度討論立陶宛總統與總理是否施政不合。

根據立陶宛國家廣播電視(LRT)報導，瑙塞達指出，「針對目前情勢，政府正討論如何修訂稅收制度以協助企業度過難關；最可能的做法就是修訂企業稅法。目前總統辦公室已準備在必要時刻公布類似措施」。

他補充道，「我們也針對企業經營補助的可能性進行討論，還談到如何妥善利用歐盟經濟復甦基金中的信用貸款部分，以促進國內企業利益」。

為因應北京貿易報復，瑙塞達召開內閣會議，商討如何因應北京非官方經濟制裁，並於會後舉行公開記者會。隨著維爾紐斯加強與台北關係，甚至同意以台灣為名在立陶宛開設代表處，引來北京貿易報復。

話鋒一轉，他意有所指的談到，今日的立陶宛「必須從這一切中汲取教訓」。「在未來，我確實希望……我們能針對戰略外交政策方向，在各方之間形成全國性共識」。

對此，同樣出席該廠記者會的外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）則表示，為緩和情勢所做出的努力，必須建立在彼此都有意願下才能取得成果。

他強調，「部分方向……可以和我們在北京的同僚進行討論。我們已透過歐洲機構直接傳達某些考慮。今天，大部份升級的行動來自於中國，是中國決定了要走哪條路」。

瑙塞達日前表示，以台灣為名設立代表處是一項錯誤；甚至，是在沒有徵詢他的意見下，就輕易做出相關行動。儘管他強調設立代表處本身沒有錯，有問題的是以台灣名義開館；但此語仍引發外界想像，認為總統與總理施政不合。