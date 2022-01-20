台中市警六分局民防中隊歲末送暖關懷在地弱勢。（民眾提供／盧金足台中傳真）

「2022年加強重要節日安全維護工作」自1月24日開始至2月7日止，為期15日，近年由於新型冠狀肺炎疫情影響，社會救濟物資匱乏，經濟弱勢族群接受關懷救濟相對減少，第六警察分局分局長蔡元戎除要求治安平穩、交通順暢外，也號召警察同仁及民力團體主動發掘民隱、民瘼關懷弱勢族群，發揮為民服務精神。

新任西屯民防中隊長廖清廉聯繫西屯區公所同意後，由社會課協助安排30名轄內經濟弱勢民眾接受關懷慰問，並邀請轄內民意代表共襄盛舉。

西屯區公所區長陳寶雲、市議員黃馨慧、中隊長廖清廉共同捐贈毛毯、頂級草本機能蛋、白米、飲料等物資。

廖清廉參與協助地方治安30餘年，熱心公益活動從不落人後，早年即創立惠來里守望相助巡守大隊、市政民防分隊，歷任守望相助大隊長、民防分隊長、副中隊長等要職，今年甫升任中隊長即積極邀請社會賢達擔任中隊幹部壯大陣容。

寒冬送暖，活動物資準備充分，號召所屬幹部參與展現民防團隊關懷社會公益形象，希望在過年前夕，讓清寒困苦家庭也能過個暖冬好年。