海洋與海岸垃圾對生態造成嚴重威脅，新北市推動企業認養海岸線政策已有54家加入，今日再增億光電子、遠東百貨等5間企業認養新北市海岸線。新北市長侯友宜表示，企業帶領員工維護認養海岸段，善盡企業社會責任，大家一起來讓環境永續，新北更好。

新北市環保局20日舉辦「新北揪企業 海灘新淨界」記者會，侯友宜致詞時表示，新北企業與民間團體淨灘活動一直很踴躍，去年新北市民間自發舉辦近640場的淨灘活動，近3萬9000人參加，共清出33噸的回收物及177噸的垃圾。

侯友宜說，這次市府號召5間不同類型的大型企業共襄盛舉，希望藉此拋磚引玉，歡迎更多企業主動加入，以淨灘、認養海岸方式善盡社會企業責任，另外員工家人朋友到海邊遊玩，也可前往新北市獨有的「淨灘合作社」借用工具，隨手清理海灘環境。

億光電子、遠東百貨等5家企業今承諾認養新北萬里龜吼海灘、貢寮金沙灣海灘、林口嘉寶海灘、三芝下員坑海岸及淡水六塊厝，共計1.2公里。

環保局表示，新北市的海岸線長度總共有145公里，除各管理單位定期維護，也結合民間力量，在每年春秋兩季舉辦大型淨灘活動。

環保局也與臨海店家合作，推出全國首創「想淨就淨」淨灘合作社，只要到掛有「淨灘合作社」浮球的沿海店家填寫工具借用表，取得淨灘工具後即可清理海岸線，垃圾交給店家，後續清潔隊將會前往收運。

環保局強調，海岸垃圾沒有清理完的一天，而淨灘可以使海岸暫時乾淨，但若要使海岸免受海岸廢棄物的侵擾，應從源頭減量做起，例如少用一次性產品、隨身攜帶環保餐具、自備購物袋等才是根本之道。