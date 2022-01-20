受到Omicron新型變異株之威脅，近期本土疫情升溫，而隨著農曆年節即將到來，為協助民眾分散風險，富邦產險升級防疫保險內容，推出「疫網打盡2.0」網路投保專案，新增XL、XXL兩種方案，前者為純防疫險，民眾可依需求彈性規劃，後者則是疫苗與防疫險雙重保障，兩方案更特別新增重症負壓隔離病房住院理賠。以XXL方案為例，每人年繳保費801元，涵蓋八大防疫保障，讓保障更完整！

富邦產險表示，為提供民眾更全面的防疫保障，特別推出「疫網打盡2.0」專案，XL方案提供防疫險內容，讓已經投保疫苗險的民眾，可加保防疫險，讓保障更全面。而XXL方案保障最完整，提供「法定傳染病住院日額、法定傳染病加護或負壓病房住院日額、法定傳染病關懷保險金、法定傳染病隔離費用補償保險、疫苗不良事件住院補助、疫苗不良事件住院補助增額、法定傳染病疫苗預防保障、COVID-19疫苗不良事件殯葬費用補償」防疫等八大保障。

若因確診法定傳染病入住負壓隔離病房，富邦產險將依實際住院日數給付每日2千元負壓隔離病房住院保險金；如不幸在接種COVID-19疫苗當日(含)起28日內產生疫苗不良事件致身故，富邦產險依約給付30萬元之殯葬費用保險金。此專案不分職業類別單一費率，每人年繳保費801元，且於富邦產險官網投保方便又快速，投保後最快翌日就能生效。

舉例來說，若投保富邦產險「疫網打盡2.0」XXL方案後，經醫師診斷確定罹患COVID-19而入住負壓隔離病房治療25天，後續提供醫生開立的診斷證明給富邦產險申請理賠，依照富邦產險「法定傳染病健康保險」之承保範圍，則可獲得以下約定補償：法定傳染病住院日額保險金5萬元(每日2千元x25天)、法定傳染病加護或負壓病房住院日額保險金5萬元(每日2千元x25天)，再加上法定傳染病關懷保險金1萬元，總計共11萬元的保險金。