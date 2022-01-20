聯發科（2454）宣布，成為全球首家率先完成Wi-Fi 7技術現場展示的公司，與主要客戶和產業合作夥伴帶來的兩項Wi-Fi 7關鍵技術的展示，充分表現出高速度與低延遲的絕佳傳輸性能。聯發科指出，公司一直積極參與Wi-Fi標準前端研發，是首批採用Wi-Fi 7的公司之一，預計搭載聯發科技Wi-Fi 7技術的終端產品將於2023年上市。

聯發科技副總經理暨智慧聯通事業部總經理許皓鈞表示：「Wi-Fi 7的推出代表著Wi-Fi首次可真正取代寬頻有線/乙太網路技術。聯發科技的Wi-Fi 7技術將成為家用、商用和工業網路的核心網路，為多人AR/VR應用、雲端遊戲、4K視訊通話和8K串流媒體等應用提供卓越的無縫連網解決方案。」

聯發科技驗證了其Filogic Wi-Fi 7技術可達到IEEE 802.11be定義的最大速度。同時，該公司還展示了多重連接模式技術（Multi-Link Operation，MLO），可同時聚合不同頻段上的多個頻道，因此即使某些頻段受干擾或出現壅塞，資料仍可無縫傳輸，讓連網更快、更可靠，這對於需要穩定、持續、即時訊號傳輸品質的影像串流和遊戲等應用至關重要。

韓國電信與網通設備大廠Mercury總裁Moon Ho Lee表示：「現今消費者期待在影音通話、4K/8K電視娛樂和即時遊戲等應用時，體驗無間斷、穩定、且高速的Wi-Fi連網服務。聯發科技的Wi-Fi 7技術可以滿足消費者當前所有應用的需求，也為我們目前還無法想像的AR/VR未來應用開啟了大門。

Wi-Fi 7為所有可用的Wi-Fi頻譜提供了全新的功能，包括2.4GHz、5GHz和6GHz。Wi-Fi 7採用320MHz頻道和4K正交振幅調變技術（QAM）提高頻譜利用率，在使用相同數量天線的條件下，傳送速率比Wi-Fi 6快2.4倍。Wi-Fi 7也運用多用戶資源單元（Multi-User Resource Unit）技術，能透過在多個Wi-Fi頻段上傳輸資料來降低延遲的MLO技術，以及降低和避免訊號干擾。