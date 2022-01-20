因應近年能源轉型快速發展，台電全力推動智慧電網。台電說明，新加坡電力SP集團(Singapore Power Ltd)自2018年起發布智慧電網發展指標（Smart Grid IndexSGI），每年評比各電力公司的智慧電網發展狀況。今(2021)年在世界86間事業體中，台電由去年全球第10名躍升為第2名，表現獲得國際肯定，台電將持續布建智慧電表、擴大儲能系統，強化數位科技於電網管理的應用，為台灣智慧電網發展努力。

台電表示，新加坡SGI智慧電網發展指標近年成為國際智慧電網發展指南，透過顧客賦權與滿意度、安全、綠色能源、監測與控制及分散式能源整合等七大主題，評比電力公司的智慧電網推動狀態，研究地區涵蓋亞太地區、歐洲及美洲。今年11月公布2021 Benchmarking Result報告，在針對全球37國共86間電力事業體的調查中，法國電力控股集團（EDF）子公司Enedis配電公司以96.4分排名第一，台電公司以94.6分與美國ConEd及英國UKPN兩家電力公司並排第二，其他知名企業包括日本東京電力獲得82.1分，韓國電力獲得73.2分，台電於智慧電網表現深受國際肯定。

台電指出，台電積極發展再生能源，推動智慧電網、儲能系統增強電網韌性，並創造友善併網環境，擴大再生能源併網容量。截至去（2020）年年底，全國太陽光電及風力機組累積併網裝置容量分別達到5.565GW及854MW；同時也於去年間發出約60億度及25億度電，為電力供應注入奧援。