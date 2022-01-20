2022年才進入元月，投資人已感受到金融市場的「震盪」，即使法人認為，雖然升息不利於債券投資，固定收益配置，適合逢低布局。

儘管預期世界各國央行仍會挹注財政政策支持經濟成長，富達國際說，通膨走勢的不確定性，牽動美國緊縮貨幣的腳步，導致股市波動不斷；同時，大陸經濟成長放緩與房地產市場的風險，也持續牽動金融市場投資信心。在政策未明、通膨疑慮、市場波動難以掌握的前提下，建議投資人採取多重資產配置策略。雖然升息不利於債券投資，固定收益配置，適合逢低布局。

對於債券投資展望，野村基金(愛爾蘭系列)全球多元收益債券基金經理人賀昱誠(Richard Hodges)表示，聯準會態度轉鷹後，市場對於升息的預期也隨之升高，聯準會可能在第一季縮減購債結束後調升利率，不過，雖然目前通膨壓力居高不下，但到了下半年通膨可望在去年基期較高的情況下降溫，屆時聯準會可能會再觀察各項指標，而不急於大幅升息。聯準會亦可能以縮減資產負債表的方式，同樣能達到升息的效果。

賀昱誠預估，今年上半年債券市場將持續反映高通膨與升息預期而較為震盪，但也是逢低布局的好機會，下半年在通膨趨緩下，風險性債券資產有機會反彈。目前新興國家主權債殖利率相對具有吸引力，且下半年部分新興市場有機會降息，可望帶動資金流入，可趁上半年市場較為震盪時進場布局。另外也看好次順位金融債，不僅具有相對較高的票息，在非投資等級債則偏好歐洲非投資等級債，因為歐洲央行仍保持寬鬆貨幣政策，且歐洲非投資等級債具有防禦特性。