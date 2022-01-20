康和證券榮獲卓越雜誌主辦《2021卓越證券評比》之非金控證券類「最佳企業社會責任獎」及「最佳數位金融服務獎」雙獎。

康和證券董事長鄭大宇表示，康和證券關注並落實公司治理，在企業社會責任及數位金融發展之投入也非常積極。2021年積極取得ESG相關之評鑑認證，其CSR永續報告書除提前一年取得BSI國際認證，也參與財團法人台灣永續能源研究基金會所舉辦的「台灣企業永續獎（TCSA）」評選活動，獲得永續報告書銀獎，為少數獲獎之證券業。

鄭大宇宣示今年2022年是康和證券集團ESG元年，要將ESG的DNA挹注到每位員工與落實到日常生活中，並在企業內部種下ESG種子，期許全體同仁都能跟隨康和證券集團，一同善盡永續發展之企業社會責任。

在社會公益方面，為鼓勵員工積極參與公益，每年均有公益假，已連續4年參與「1919愛走動-急難家庭救助計畫」全台單車環島公益募款活動，由鄭大宇董事長親自帶領同仁參加。每年與中興扶輪社共同舉辦的捐血活動、關懷普門仁愛之家的老弱長者、捐助原住民青年為主的稻江青棒隊，將愛與關懷送至全台灣各個角落。

在數位金融服務方面，近年來積極招募專業資訊及科技人才，反映在金融科技相關人員占比已超過6％，高於金融同業平均值，顯示對資訊安全、金融科技、資訊創新的重視。

康和證券同時深耕金融科技實力，持續致力於自行開發專利系統，也陸續榮獲經濟部智慧財產局發明專利，優化交易流程與速度，平均每筆下單交易處理速度已從毫秒進步到微秒，也就是百萬分之一秒的時代，靠著超高速系統處理滿足高端客戶、機構法人對於高速下單服務的需求，兼具優於同業的競爭實力。

優化數位交易平台，推出電子交易平台客製化服務，除自行開發之「康和新金鑽」創新衍生性金融商品平台外，並已陸續推出《飆賺下單》、《時量交易》、《Dr. 證 智慧單》、《千元存股》等，滿足客戶端交易時的安全、便利與效能。