陳都靈是大陸新生代女星，她在2013年校花、校草評選中風光奪冠，一舉奪得「最美校花」的稱號，加上陳都靈是唯一一位用證件照參賽的候選人，讓她成為網上的爆紅人物，陳都靈也因此踏進演藝圈，並在蘇有朋2015年執導的電影處女作《左耳》擔任女主角。

28歲陳都靈顏值清新、有氣質，她還是一位理科學霸，陳都靈畢業於南京航空航天大學的機電學院飛行器製造與工程專業，陳都靈在2013年Facejoking校花、校草評選中，以一張濃眉大眼的清純證件照擊敗清華大學的「奶茶妹」章澤天，拿下「女神排行榜」冠軍，一舉奪得「最美校花」的稱號，加上陳都靈是唯一一位用證件照參賽的候選人，讓她成為網上的爆紅人物。

陳都靈頂著「最美校花」的光環踏進演藝圈，並在2015年蘇有朋執導的電影處女作《左耳》擔任女主角，陳都靈初試啼聲就獲得蘇有朋重用，也讓她一出道就成為鎂光燈的焦點，但卻因人紅是非多，陳都靈不時遭網酸演技差、臉部表情大就崩壞，陳都靈則積極充實自己，並接連推出電影《解憂雜貨店》、《破夢遊戲》，電視劇《求婚大戰》、《七月與安生》等作品。

陳都靈大膽嘗試各種造型。（圖／取材自陳都靈工作室微博）

陳都靈不吝嗇展現性感魅力。（圖／取材自陳都靈工作室微博）

陳都靈雖然擁有一張清純的「初戀臉」，不過28歲的她也逐漸轉型，有時候會展現成熟魅力，辣穿深V展現好身材，或是頂著大紅唇、波浪長髮，讓陳都靈舉手投足散發性感魅力。