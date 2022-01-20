日本三菱汽車表示，由於缺少車用晶片以及新冠疫情影響，墨西哥車廠的新車產能，2022上半年期間可能會減少。

因為長短料不敷使用，部分業者在墨西哥以及一些北美製造工廠，都在輪流停產，因此產量也受到波及。所以，三菱墨西哥廠也指出，至少2022上半年的生產活動，應該都不會正常化。

根據正式統計，因為車用半導體產品短少，2021年墨西哥汽車產量年減2%且連4年下滑。其中，以2021下半年減幅最為明顯，僅在上個月就大減16.51%。

墨西哥三菱汽車認為，面對車用晶片不夠用問題，自己營運狀況應會比同業來得要好一點，因為三菱新車在當地很搶手，還有日本總公司也會大量出口來應援墨西哥。同時，在2020年，新冠疫情尚未嚴重影響到墨西哥生產之前，三菱汽車就預想到長短料會短缺，因此早就開始囤積所需料件。

上個月，墨西哥汽車工業協會(AMIA)曾表示，當地汽車產能可能還要等到2023年底，甚至2024年時才能回復至疫前水準。