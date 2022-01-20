國民黨近期幾戰接連失利，黨內出現檢討聲浪的同時，也有許多支持者產生失望之情，國民黨台北市議員羅智強日前透露將租「希望公車」，對還堅守監督使命的在野夥伴獻上祝福，引起黨內多人支持，無黨籍立委高金素梅也在臉書宣布贊助，並稱「羅智強很不國民黨」。

從去年12月登場的四大公投，到日前舉辦的中二立委補選、立委林昶佐罷免案，國民黨接連失利，羅智強就表示這一波低氣壓讓許多人失望、難過、埋怨，在野陣營中甚至瀰漫放棄的情緒，他因此生出一個念頭，租一台希望公車，在上頭寫著簡單的標語「別灰心，為台灣，繼續拚」，為在野夥伴們打氣。

活動發起不到一周就有83人加入響應，連受盡委屈被司法、媒體打壓，到現在仍是政論節目討論焦點的顏寬恒，也致電表達「+1」，讓羅智強相當感動，說這些願意站出來的人，是「面對強大的執政者，不放棄制衡的好朋友們」。

高金素梅今（20）早也在臉書發文，宣布加入希望公車的行列，「我雖不是國民黨員，我參加贊助！」高金素梅與粉絲談起羅智強，說羅智強很國民黨，因為「他堅守黨的紀律，槍口只對外」，但同時她也認為「羅智強很不國民黨，他總是挑戰不可能的任務！」