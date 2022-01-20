網紅小A辣2020年10月到泰國圓夢動變性手術，從生理上「送走弟弟，迎來妹妹」，她熬過手術後恢復期的痛苦後，改了新名字叫「黃唯恩」，迎接新人生。如今過了一年多，近日她卻曬出影片自曝因擔心仍愧對列祖列宗，因此自發去寺廟跪地磕頭700階謝罪，希望能將功德迴向給家人和祖先，讓祖宗不再因為她這決定而憤怒。

小A辣近期曬出新影片，分享去年4月就到過苗栗「協靈宮」進行跪拜儀式，希望能化解冤親債主，這回她又帶了朋友一起再來贖罪，希望把功德迴向給祖先、家人和她所參拜的佛牌，一開始她便示範自己從山腳下，一階一階邊跪邊磕頭，然後再站起來，接著繼續跪、繼續磕頭，共計有700多階。

小A辣坦言對不起祖先。（圖／翻攝自小A辣 Youtube）

過程中小A辣透露其實不用太大力，可以順便把身上的黑氣吐掉，並建議好友不用戴帽子、脫大外套，因為往往到了最後會又熱又狼狽，而小A辣自己後來也索性脫掉黑色上衣，僅穿一件黑色小可愛繼續跪拜，她強調今天會再次到這裡就是想要懺悔，「因為我要對我的累世因果，就是比如我上輩子、或是上上輩子有做壞事，或是這輩子有做過的壞事，去消除那些業障」。

再跪700階！為彌補自己的過錯！ ∣ 小A辣

結束後，小A辣一臉憔悴地說：「我覺得我很對不起黃家祖先的事，就是因為我跑去變性，祖先如果知道自己的子孫跑去變性的話，其實他們是會很生氣，也是會很難過的，但是我今天就是用誠心跪了700多階，也希望自己的親人、朋友、我供奉的所有佛牌，還有黃家的歷代祖先平平安安順順利利，然後大家不要有怨恨這樣」，網友則回：「天啊～我看到哭了，辛苦了，加油」、「這份誠心太強了」、「辛苦了，這個跪完真的站不起來」、「我看到眼眶紅是正常的嗎」。

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