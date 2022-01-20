磊山保經今年邁入第12週年，業務總經理林世德公布2022年度目標，包括壽險FYC(首年佣金)突破6億元，年度總保額要達到1000億規模，實動人力達成2000位，並訂定「定心、創勢、穩增速」三大執行策略心法，落實專業的保險服務，積極投入保險科技，厚植「在一起，更美好」的企業文化底蘊。

回顧動盪的2021年，面對疫情與外部環境的多重挑戰，磊山依舊逆勢前行，完成規劃壽險保費28.7億元，大幅成長38.7％，新增保額833.4億元，新報聘人力達643人，表現亮眼。林世德歸功於團隊的策略與調整速度，因應疫情，五天內完成遠端投保的建置，並即時優化所有線上資源，讓夥伴持續衝刺無後顧之憂。同時落實社會責任，在疫情期間發起「磊山力挺防疫英雄」專案，包下疫情熱區全棟飯店一個月，免費提供273位醫護人員入住，提供了1708個晚上的安心睡眠；也執行ESG大計畫，與FUN傘聯名，推出共享雨傘專案，減少地球環境負擔。

展望2022年，林世德表示，疫情時代要持續發揚保險守護社會的價值，更要加速打造多元創業的平台，讓夥伴有足夠的資源與後援發展事業，也讓更多優秀金融同業能在磊山找到事業的舞台，因此除了持續規畫高保障的保險，提供客戶身心安頓的力量，在人才招募上也是重點方向，2022年磊山持續推動財補專案，新進人員每月最高8萬元，加上高達百萬年度績效獎金及人才引薦獎金，第一年最多可領356萬元財補，輔以磊山強大的行政後勤支援，以及獲得國家級獎項「台灣保險卓越獎－人才培訓獎」肯定的培訓系統，對新進人員來說，更是如虎添翼，2022年目標招募500位優秀夥伴，經過資格驗證後，即可適用磊山的財補計畫，歡迎有興趣的人才，至磊山官網留下訊息，會有專人進行聯繫。

隨著磊山規模穩定壯大，步入中大型保經公司之列，林世德認為，外部環境變化劇烈，「疫情」成為常態，更必須一步一腳印，穩定前行，因此擬定三大策略心法，分別是「定心」、「創勢」和「穩增速」。首先必須定下心，重整業務節奏，落實法令遵循，從根本上提升軟硬實力，強化專業服務和企業價值，並持續優化商品策略，與時俱進創造趨勢。

林世德進一步說明，金融科技發展是必然趨勢，過去磊山數位運用上提前佈局，在疫情期間才得以即時接軌，如今更加積極投入前、後端資訊建置與發展，建構符合業務脈動的資訊支援系統，整合保服能量加強實戰能力。另外在品牌端也持續放大保險專業能見度，繼第二季全明星運動會的優質合作後，獲得節目方高度肯定，第三季再度成為保險服務唯一指定廠商，守護明星選手的競技風險，精準的異業合作也讓磊山的專業形象持續被社會看見。

「磊山最核心的價值是協助每個人打造自己的圓滿人生。」林世德指出，磊山人盡力工作、精彩生活，為了讓所有夥伴專注發展，完成目標，今年特別設計了圓滿人生賓果卡，把年度策略融合成實體項目，夥伴可明確列出年度目標，並提前規劃，期許一起賓果連線，在2022年終盡享收穫的果實。