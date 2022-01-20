疫情效應，財金公司所統計ATM轉帳的金額締造歷史新紀錄。根據財金公司剛出爐的最新統計顯示，截至2021年12月底，在2021年當年度的全體ATM轉帳金額，一口氣從2020年度的9兆4576億，一舉攻破10兆大關，在2021年底當年度的轉帳金額總共為11兆8448億，較前一年度大幅增加25.2％，若和疫情發生之初的2019年底的7兆7997億相較，成長率更為51.9％，相當驚人。

相較之下，ATM的現鈔提領在2021年則出現了史上首次衰退。根據統計，倘若直接以交易金額來看，在2019年底，ATM現鈔提領在當年度的金額為2.3261兆，在2020年底，還有小增至2.3329兆，但到了2021年底，已降為2.2480兆，ATM現鈔提領量年減將近千億，為史上僅見，年減率約4個百分點。

上述在提款、轉帳數字的消長，也明顯反應在兩者在ATM交易上的結構佔比。統計顯示，在ATM使用的交易值結構裡，提款佔比已從疫情之前的2019年底22.62％降至110年底的15.8％，而2021年再比2020下降約4個百分點。

財金公司的統計也顯示，在同一時期，ATM轉帳交易所佔比重，則從2019年底的75.84％，到2021年底已增至83.26％，成長將近10個百分點，由此可見得近二年來ATM轉帳交易的快速成長。

對於上述的數據變化，金融圈人士則分析，除了轉帳交易已對一般的現鈔提領發揮相當的取代效果之外，另外還有一個現象，就是近二年來網購，尤其是如雨後春筍般林立的小眾族群群購快速發展，也帶動ATM交易轉帳需求量大增。

倘若以交易的筆數來分析的話，提款筆數在2021年度為3億1918萬筆，佔比35％，2019年度為3億3475萬筆，2021年度較2019年度，從46.79％降至35％。

反觀轉帳筆數則是筆數及佔比都雙雙大躍進，除了2021年度的佔比，從2019年度的39.12％增至49.99％，已約當50％，幾乎已等同過半的比重之外，2021年度的增幅更甚於2020年度，可見得已持續二年多的疫情，對非現金交易及支付已發揮越來越顯著的催化作用，包括群購與一般網購的倍速擴張。

統計數據也顯示，2021年度的總轉帳筆數則從2019年度的2億7988萬筆，成長為4億5583萬筆，成長率高達62.9％，比起金額成長更加顯著，平均每筆轉帳金額在2021年度為25985元，較2019年底的27868元降低，這也顯示非現金支付不僅越來越普及，金額降低應與較小金額的轉帳增加有關，顯見亦發揮更多「普惠金融」的效果。