曾多次縱火被逮的緬甸華僑李國輝，2017年在新北市分租公寓潑汽油放火致9人死亡，連姓女房東遭起訴過失致死罪，一審判刑2年，二審重新量刑後改判1年10月。本報資料照片

曾多次縱火被逮的緬甸華僑李國輝，2017年在新北市分租公寓潑汽油放火致9人死亡，歷審將他判死，遭撤銷後更審中；連姓女房東遭起訴過失致死罪，一審判刑2年，二審重新量刑後改判1年10月。

50多歲的李男在2017年11月初，自認屢遭蘇姓男子等人在臉書群組「緬甸華僑團體」嘲諷挑釁，又認為同鄉陳姓男室友等人，常故意發出噪音騷擾他，竟購買汽油在租屋處縱火，造成9人葬身火窟。

檢方起訴，經營金紙店的連女購房屋後出租，她本負有提供合於安全之住居設備、環境之義務，應注意密集隔間及頂樓違章建築，如遇火災將導致房客及房客同意入內之人逃生困難，卻未為任何合於安全之有效改善即持續將套房出租他人使用，涉犯過失致死罪。

新北地方法院一審認定連女的過失行為違反義務之程度非輕，造成7人死亡結果之危害甚大，且始終否認犯行，未與被害人及死者家屬達成和解或賠償，判刑2年，台灣高等法院二審改判1年10月。