mon gâteau夢卡朵與全球最熱門粉紅巧克力「Ruby紅寶石巧克力」合作，開發2款情人節主題甜點。（mon gâteau夢卡朵提供）

mon gâteau夢卡朵與全球最熱門粉紅巧克力「Ruby紅寶石巧克力」合作，開發2款情人節主題甜點。（mon gâteau夢卡朵提供）

mon gâteau夢卡朵與全球最熱門粉紅巧克力「Ruby紅寶石巧克力」合作，開發2款情人節主題甜點。（mon gâteau夢卡朵提供）

mon gâteau夢卡朵與全球最熱門粉紅巧克力「Ruby紅寶石巧克力」合作，開發2款情人節主題甜點。（mon gâteau夢卡朵提供）

台灣甜點品牌「mon gâteau夢卡朵」，秉持著「將日本流行甜點文化介紹到台灣」的信念，也特聘位於日本滋賀縣東近江市中小路町的「八菓市庭縁いせとう」甜點主廚外内潔擔任顧問，這次春季情人節系列，品牌與全球最熱門粉紅巧克力「Ruby紅寶石巧克力」合作，開發2款情人節主題甜點「Ruby紅寶石覆莓蛋糕」和「Ruby紅寶石泡芙」，即日起開放預訂至2月6日，並於2月10日、2月11日開始配送。

Ruby红寶石巧克力，並非來自於可可品種，而是透過可可豆的專業挑選和精細加工，獨特的發酵製造過程，保留了原始可可豆的天然果香和紅寶石色澤，完全不添加任何添加劑或色素，2019年正式引進台灣。

以Ruby紅寶石巧克力的色澤和莓果風味為發想，mon gâteau夢卡朵特別推出「Ruby紅寶石覆莓蛋糕」和「Ruby紅寶石泡芙」2款。Ruby紅寶石覆莓蛋糕以較為輕盈的巧克力戚均勻層疊以進口覆盆子果泥、草莓果泥和馬茲卡邦起司製作的慕斯，外層再以Ruby紅寶石巧克力做淋面。上層的奶油花裝飾也不馬虎，動物性鮮奶油中加入大量的大溪地香草籽＆白巧克力，製作成甘納許，爽口且奶香味濃，讓酸香的莓果味更柔和有層次。

延續秋冬季節的櫻花甜點，夢卡朵除了推出春日櫻花千層外，緊接著日式櫻花捲也上市，採用與春日櫻花千層相似的櫻花豆沙餡，以較為蓬鬆的戚風蛋糕包裹中澤乳霜打發內餡，蛋糕體再以櫻花醬、櫻花香料和白豆沙等調成的櫻花豆沙餡和鹽漬櫻花裝飾，展現美學與美味的雙重饗宴。