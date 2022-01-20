傳蔣萬安年後宣布參選台北市長 張亞中笑回一句

孫文學校總校長張亞中今（20）日舉辦記者會，號召民眾23日下午到中正紀念堂自由廣場前參加「善報蔣中正」活動。受訪時被問到傳出國民黨立委蔣萬安年後宣布參選台北市長，他笑說，「先預祝他高票當選」。

蔣萬安傳出18日宴請藍營名嘴餐敘，並透露將於農曆年後，待黨中央提名辦法明朗，宣布參選台北市長。對此，蔣受訪時坦承確有餐敘，至於是否會在年後宣布參選，則連忙回應「謝謝，謝謝」。

張亞中今受訪時被問到此事，以及本周活動是否邀請蔣萬安？張亞中先是笑說「先預祝他高票當選」，並稱當然希望蔣萬安能參加，也希望國民黨主席、柯文哲、新黨主席都能參加，不要把蔣中正先生的銅像的事情當成一個人、一個家族或一個黨派的事情。

張亞中認為，透過此事，能真正展現台灣社會是懂得包容的、是善良的，這對台灣社會是件好事，自己也是抱著台灣社會能追求真善美的態度，為大家辦這個活動。

至於針對年底選戰，蔣萬安稱會正面面對民進黨的議題，但拆除銅像可能需要由市民定奪，記者詢問是否覺得蔣萬安不夠「硬」？張亞中回覆，正面面對任何事情，都是人的態度，特別像西方諺語說的，只有面對陽光，陰影才會在你的後方，不只是蔣公銅像這件事，面對台灣現在所有問題，我們都應該勇敢面對，而非逃避、敷衍；而銅像要不要拆，應該符合歷史、現代以及正義。