美系外資針對祥碩(5269)出具最新研究報告，先前負面因素均已經納入考量，認為祥碩今年下半年以及2023年將出現顯著反彈，長期坐穩USB領域的領導地位，故維持祥碩加碼評等、目標價則由2400元調降到2100元。美系外資表示，儘管祥碩面臨ABF載板緊張，以及USB4出貨略有延遲，然而，依舊保持對祥碩的積極看法，主要是因為負面因素已被考量，且祥碩在今年下半年以及2023年將出現顯著反彈，主要得益於AMD 600系列新產品推動的ASP增長周期，還有USB4主機和設備控制器的出貨量不斷增長。將祥碩2022年和2023年的每股收益分別降低14%、16%，分別為55元和70元，維持加碼評等、目標價則由2400元調降到2100元。

至於祥碩ODM業務部份，美系外資表示，祥碩的ODM業務在歷經2021年低迷後，預估其在2022年、2023年營收將增長63%、33%，強勁反彈主要來自銷售量的增長，且平均售價上漲也將使得產品組合優化。假設AMD 600系列晶片組從6月開始發貨，則可以享比AMD 500系列高出40~50%的ASP貢獻。另外，AMD 500系列的庫存回補將有助於祥碩第一季營收季成長20%。

祥碩在大陸業務上，美系外資將祥碩2022年、2023年的大陸銷售預測下調了60~65%、至10億元及11億元，年對年分別為持平及上升 14%，主要反映反招標項目自2021年8月減緩，且目前看到2022年能見度有限。

美系外資表示，預計祥碩將在第三季和年底分別推出USB4的控制器和主機控制器，兩種產品將享有比USB3更高的毛利率和ASP，也相信祥碩將維持未來幾年坐穩USB領域的領導地位，使其能夠在設備市場上與英特爾開展更多合作。