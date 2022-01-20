釘子戶GG了！海砂屋自治條例助攻，新北市政府住都中心已成功整合首宗海砂屋都更案，同意比例已達100％，並順利拆除建物主體，預計今(2022)年5月即將開工。

新北市住都中心今(20)日表示，其背後一大推手，就是2021年底經新北市議會三讀通過的「海砂屋自治條例」。

新北市住都中心表示，住都中心在與不同意戶磋商時，強調鼓勵重建與強制拆除併行的立法用意，如限期停用、強制拆除、拆除補助等，且針對執意不配合的釘子戶，將可連續處罰每次最高 6 萬罰鍰，必要時還將斷水斷電甚至強拆，充分展現市府加速海砂屋重建及保障市民生命財產安全的魄力。

新北住都中心執行長汪禮國分析，海砂屋重建多數是卡關在部分住戶對重建利益的迷思，加上以往缺乏強制拆除極度危險海砂屋的實際作為，導致拆除重建進度延宕，影響公共安全。

新北市工務局局長詹榮鋒表示，去年底經新北市議會三讀通過「新北市高氯離子鋼筋混凝土建築物處理自治條例」，明訂海砂屋限期停止使用及限期拆除的認定標準，建築物所有權人若違反條例逾期未停止使用並拆除，除可罰 3萬元以上、6萬元以下罰鍰，還可按次處罰，必要時可依「建築法」強制拆除。

新北市住都中心表示，屆期未依規定停止使用的住戶，則可連續處 5 千元以上、6 萬元以下罰鍰，必要時可依法停止供水、供電。

新北市工務局副總工程司陳德儒補充，市府提供海砂屋拆除補助，拆除後每戶最高可補助 20 萬，該條例也針對經濟或社會弱勢者申請海砂屋拆除重建，協助安置或租屋補貼，減輕弱勢民眾的負擔。

不過，新北市住都中心表示也提醒民眾注意，條例中也有時間限制，在建物核定為海砂屋後超過 3 年才拆除者，補助費用每年減少10%。

海砂屋住戶最擔心的莫過於地震來襲，汪禮國指出，住都中心已擇定幾處海砂屋社區為優先輔導對象，協助社區自力更新或公開評選實施者重建，透過「新北都更大聯盟」成員，包括台灣建築中心、新北市不動產開發商業同業公會、新北市建築師公會、新北市不動產估價師公會、新北市都市更新學會等五大專業機構，提供一條龍的全案管理及履約服務，全力援助海砂屋社區推動都更重建，為住戶實現「穩住」新家園。