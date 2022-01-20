物價膨漲，房價也漲，建商推案的可售金額，規模也順勢被放大；據住展雜誌今（20）日最新統計，北台灣推案量已連續4年突破1兆元大關，最新出爐的2021年推案量更直逼1.2兆元，為史上第三高的天量。

據住展雜誌統計，北台灣去（2021）年Q4新成屋、預售屋推案量約3371.8億元，比同年Q3季增約287億元、季增幅約9.3％；若與去年相比，則年減約111億元、年減幅約3.2％。北台灣2021年全年累計推案量則來到11929億元，較前（2020）年減少約1032億元，年減幅約8％。

住展雜誌研發長何世昌表示，即使2021年推案量縮，但仍超越2014年、成為史上推案量第三大的年度，案量優於原先預期的衰退10％～15％，主要原因是受到房價上漲，不少建案總銷金額膨脹推高整體案量。

何世昌表示，2021年比前一年推案量縮，主要是因為政府打房挫低部份建商推案意願，尤其，營造市場缺工、營造成本飆漲，還有建照塞車、預售屋買賣契約備查新制等因素，導致新建案公開釋出銷售的步調放緩。

其中，大台北地區推案量縮幅度較高，台北市約2804億元，年減幅約11.4％。

新北市2021年推案量約4483億元，較2020年少了7百多億元、年減幅約14.6％。

桃園2021年推案量前五大行政區依序為中壢、桃園、大園、龜山、八德，上述五個區域案量總和約2369億元，占桃園全年總案量約七成八。

宜蘭地區去年推案量約229億元，年減幅約5.8％。

基隆去年推案量增約1.6倍，新竹年增約11.4％。

展望2022年，何世昌估計，在不少大型指標案延推、且核發建照量仍處於高峰之下，今年推案量可能成長約一成，全年案量有機會突破 1.3 兆元以上。