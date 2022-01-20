怦然心動の黑白穿搭術！ 啦啦隊女神實境換裝秀辣爆

中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」林襄，有著傲人E級上圍和甜美外型，被封為新一代的啦啦隊女神，IG高達100萬人追蹤，近日在IG限時動態分享巧扮「智雅歐膩」的照片，可以說是有幾分神似，此外，還露出狹長事業線，算事送給粉絲一個福利。

韓國美妝網紅宋智雅，近來參加《單身即地獄》爆紅，讓林襄在IG限時動態分享巧扮「智雅歐膩」的照片，只見她頭戴報童帽，畫上眼妝對著鏡頭托腮自拍，神情與宋智雅有幾分神似，而她身穿一身淡藍色的V領針織衫，若隱若現露出狹長事業線，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋，可以說是難得的小福利。

林襄近期為了宣傳新推出的寫真書，在instagram曬出兩款封面照片，只見一張她疑似全裸坐在地上，僅用一條白色浴巾遮住重點部位，另外一張封面則是穿著白色比基尼牽著一匹馬，雖然遮住3點但傲人E級上圍直接露出半截，更擠出深邃事業線，讓所有網友看得鼻血直流，吸引上萬粉絲朝往朝聖。

宋智雅參加《單身即地獄》爆紅。（dear.zia IG）

24歲南韓美妝YouTuber宋智雅，參加戀愛實境秀《單身即地獄》爆紅，人紅是非多的她遭爆料身上名牌是假貨，事後雖然立刻道歉，並強調對於自己忽視設計師及相關人士的智慧財產權感到抱歉，並將有爭議照片都刪除，如今又傳出連住的豪宅都是租來的，出資者還是大陸經紀公司，讓她還來不及回溫的人氣又受到考驗。