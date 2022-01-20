美國聯準會（Fed）近期不斷釋放鷹派訊息，不排除升息更快更多，且跟著加速縮表，但利空應可逐漸淡化，台股仍支撐，Omicron疫情干擾，全球經濟成長微幅下修，並已領先反應至股市，經濟維持成長不變，台灣因基本面穩健，企業獲利續好，升息前股市雖有震盪，但預期隨利率走揚，股市將可同步回升。

日盛投信投資團隊表示，根據證交所統計，全體上市公司連二年獲利大幅成長，去年前三季稅後純益已超越3兆元，預估全年可望突破4兆元，創歷史新高。上市公司往年配息率約63～66％，如果以保守的55％計算，將發放2.2兆元現金股息。

且截至去年12月底台股本益比14.94倍，位於歷史區間下緣，台股仍具有基本面佳、高殖利率及低本益比等優勢，今年台股正向看待。

日盛精選五虎基金研究團隊指出，2008年以前，聯準會升息時台股上漲，2015年聯準會再次升息，台股還是攻高。預期2022年聯準會升息，短線可能小幅干擾，但升息代表景氣看好，有利台股表現。

觀察外資在連續兩年呈現淨流出後，已從去年第四季度開始看到資金回流科技股。今年半導體產業可望維持二位數以上營收成長，在車用晶片缺貨延續，5G、AI、電動車成長趨勢持續推升半導體需求，半導體可望成為台股成長主力。