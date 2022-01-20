1000多件的罰單案件堆疊起來將近有1公尺高。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

貨車占用公有停車格當路霸，天天被開罰單。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

貨車占用公有停車格當路霸，天天被開罰單。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市詹姓男子名下登記貨車逾期檢驗遭彰化監理站註銷，卻長期佔用公有停車格，由他的父親使用經營水果生意達3年，多次遭舉報，從2019年起至2021年12月間，警方每天都開單告罰，累計上千次，總滯欠金額達37萬9384元，彰化分署執行拖吊車輛，詹男也被限制出境，詹父才同意分期付款繳罰款。

法務部行政執行署彰化分署主任執行官胡天賜表示，28歲詹姓市民名下登記福特六和貨車遭彰化監理站註銷。卻長期佔用彰化市中民街公有停車格，詹父利用貨車當店鋪賣水果，一直被舉辦，警方依法只能以開罰處理，卻無法強制將車拖走，困擾附近民眾停車問題仍無法解決。

今年7月間，有民眾透過電子郵件向彰化分署民意信箱陳情，要求伸張公義清除路霸，彰化分署傳喚詹姓義務人不到，先限制出境，上月15日上午會同移送機關到彰化市中民街現場執行，見詹男父親正在貨車上賣水果，協調詹父同意後，將車拖吊至花壇彰化地檢贓物庫保管，準備進行拍賣。

彰化分署表示，罰鍰高達37萬餘元，拍賣車輛也無法清償欠稅，曉以大義，貨車既然是自己使用賣水果，希望以愛子立場幫兒子繳清罰鍰。經半月思考，詹父1月6日前來分署，表明願意擔任案件擔保人，分期繳納，困擾市民多年的路霸問題得到解決。