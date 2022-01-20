斜槓正夯！連鎖咖啡店數龍頭路易莎跨足健身產業，結合旗下新成立的Self room健身品牌，全台首家「路易莎生活運動館」正式開幕，之後都會以路易莎咖啡＋健身房形式開店，鎖定使用坪數280～400坪規模，其中路易莎一家店大約占40坪。

路易莎Self room開幕期間祭出限定400名訂閱制享每月999元優惠；也有以分計費的形式，每分鐘定價2元，慶開幕享8折優惠。門市更獨家推出生酮乳酪捲、生酮義式提拉米蘇、椰絲杏仁果餅、能量果麥棒等健身控最愛美食，年後更即將上市芒果及棉花糖等多種風味的高蛋白飲系列，傾全力擴大經營綜效。

路易莎咖啡創辦人黃銘賢表示，「路易莎生活運動館」主打『屬於你的健身美學』，希望Self room給人感覺自由自在舒適放鬆，這裡的每一樣器材，都是我精心挑選的，既專業又像精品，讓人迫不及待想盡情體驗享受。」他曾經因為壓力胖到快100公斤，靠健身甩脂30公斤，拿回身體的主控權。

黃銘賢表示，路易莎不斷從消費者需求發展出全方位特色門市，從路易莎150萬黑卡會員樣貌分析顯示，20-45歲年輕客群佔了70％，這個階段的消費者熱愛美食、潮流、健康，十分在乎「自我實現」，路易莎洞察健身趨勢後，希望跳脫傳統健身房型態，提供全新的健身體驗，就連收費方式也由消費者自由選擇，有訂閱制、也有以分計費，滿足不同需求的客群。

潤泰新董事長簡滄圳表示，CITYLINK松山店是屬於複合式經營商場，卻沒有運動健身的環境，「路易莎生活運動館」進駐，對商場的機能性非常加分。這也是路易莎咖啡與潤泰第三次合作，過去雙方合作TSUTAYA蔦屋書店的店中店型態，去年也攜手經營Share Lounge共享空間。而路易莎創新開發的Self room，是更加獨立、自由、符合自我的多元健身空間，且收費實在、時間彈性、器材選擇更多，消費者可以自由選擇屬於自己的運動菜單，也可以跟教練學習。