平溪天燈節2月12、15日登場 六大光雕裝置拍不停。（葉德正攝）

去年因疫情停辦的平溪天燈節今年將在2月12、15日登場，除了有特色虎年主燈，平溪地區還有期間限定的6大裝置藝術等民眾打卡，也盼藉溫馨、壯觀的天燈齊飛畫面，眾人集氣，共同為世界祈福。

新北市觀光旅遊局20日舉行活動記者會，新北市副市長謝政達表示，平溪天燈節已是台灣在國際間重要的文化意象與慶典活動的代表，今年邁入第23年，雖經歷了疫情的波折，但是今年將帶領大家「從心出發，重新點亮全世界」。

謝政達也說，平溪擁有青山綠水和獨特的鐵道與礦業人文風情，也是大家走春最好的去處，歡迎全國民眾開春來趟平溪，一起點亮天燈，祈求疫情退散。

謝政達說，因應疫情，實聯制、口罩與人數管制都會做到位，也會根據疫情發展機動調整。

觀旅局長蔣志薇表示，天燈節將在春節連假過後將舉辦2場大型天燈施放活動，分別於2月12日在平溪國中，及2月15日元宵節於十分廣場舉行。

蔣志薇說，2月12日首場活動主題為「點亮希望，虎運綻放」，由天燈國寶胡民樹製作超大型虎年造型主燈，並應景地邀請到板橋國小生肖屬虎學生們，彩繪多盞吉祥虎運8呎天燈。

而2月15日元宵場主題則為「越在地 越國際 新北遊世界」，超大型主燈上將以插畫風格，呈現新北市代表性觀光品牌與活動，如青春山海線、微笑山線、淡蘭古道和萬金石馬拉松、貢寮國際海洋音樂祭等及新北歡樂耶誕城等。

2月12日至28日，也會在平溪市民活動中心前廣場、平溪火車站前廣場、平溪老街石底橋、平溪老街(公園街)、十分國小旁階梯及十分風景區入口處周邊推出六座期間限定的光雕藝術裝置，每晚天17時至22時亮燈，邀民眾來打卡。

為了促進在地經濟，市府也推出「平溪／十分／雙溪體驗遊」，只要599就能一票玩到底，不僅不用到現場搶天燈施放券，還能探訪在地秘境與DIY活動，也有親子團、冒險團及健行團三種，總計800個名額，將於1月21日12時在「平溪天燈節活動官網(http：／／2022skylantern.com／)」開放報名，額滿為止。