陳姓藥腳平日有吸毒習慣，也蒐集毒品咖啡包裝袋癖好，癖好成吸毒鐵證。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市刑大日前查獲1件毒品案，調查20歲陳姓藥腳平日有吸毒習慣，也蒐集毒品咖啡包裝袋癖好，他說因覺得這些包裝袋很新穎、酷炫，癖好成吸毒鐵證，還誆警是杏仁粉，警方反問，「你知道裡面是摻了毒品嗎？」，陳說「有感覺就好」，讓警方不禁搖頭說「小心吃到送醫院太平間…」，訊後依毒品罪移送。

陳姓藥腳向警方供稱，他每次購買毒品吸食完後，就會將這些包裝袋留下來做紀念；警方發現該包裝袋數量大約有25種不同的外觀，有「LV、AAPE、BURBERRY、小米」，數量多達數百包，陳說這些都是他這2年來吸食的「成果」。

警方指出，追查陳嫌購買毒品的來源，竟透過網路通訊平台販賣毒品，販毒集團經常利用Line、WeChat、TikTok、Twitter、Telegram或各類男女、同志等交友軟體販賣毒品咖啡包，都非普通的咖啡，也不是單一類型的毒品成分，而是成分不明的混合性毒品咖啡包，對人體傷害極大。

警方調查，毒咖啡包中通常都含有俗稱超級搖頭丸的PMMA，及其他毒品例如硝西泮、一粒眠等，因PMMA是中樞神經興奮劑，而一粒眠等是中樞神經抑制劑，混和在一起服用，對身體的危害非常大。

警方指出，寒假將屆，毒販準備新興毒品包，在農曆春節假期大撈一筆，尤其警方近來查獲的毒品咖啡包，裡面混用的毒品純度都很低，價格約500至600元間，因為便宜來引誘學生購買。

警方指出，青少年服用毒咖啡包時常搭配酒精或笑氣，相當危險，加上毒品咖啡包食用方法即撕開包裝後加入水裡，看起來「跟一般的咖啡、果汁是一樣的」，不需要其他額外的工具輔助，更不需要燃燒吸食煙霧，很容易誤食陷入毒販圈套。

警方發現，販毒集團為躲避警方查緝，使用不同毒品包裝不斷變換，尤其來路不明的飲品、咖啡包、果汁粉、軟糖等，連批貨來賣的藥頭都不知道裡面到底摻雜了幾種毒品，「以為喝了像天堂，結果真的送醫進天堂」，千萬勿輕易嘗試。

台中市警察局為加強「111年重要節日安全維護」，呼籲販毒戕害國民身心健康，刑責又重，販毒集團利用網路通訊軟體之便，攬客販賣毒品，民眾勿因一時貪念鋌而走險，一定要遠離毒品，勇於向毒品說不。

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