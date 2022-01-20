北市宣布暫停寒假課輔 侯友宜：上課以線上教學為主

台北市政府19日宣布自1月21日起至2月28日，寒假課輔、社團、學藝活動等暫停，新北市長侯友宜今（20日）表示，校外活動原則上都是延後或取消，上課以線上教學為主，落實三級防護、健康五原則。
侯友宜表示，校外活動原則上都是延後或取消，上課則以線上教學為主，其他一定要做到三級防護、健康五原則，好好落實防疫，讓孩子們都能安心在寒假好好過年。
針對補習班、安親班防疫，侯友宜說，一定要落實三級防護、健康五原則，會不斷去稽查了解，盼落實防疫保護孩子們。
台北市政府19日宣布自1月21日起至2月28日，寒假課輔、社團、學藝活動等暫停，新北市長侯友宜今（20日）表示，校外活動原則上都是延後或取消，上課以線上教學為主，落實三級防護、健康五原則。
侯友宜表示，校外活動原則上都是延後或取消，上課則以線上教學為主，其他一定要做到三級防護、健康五原則，好好落實防疫，讓孩子們都能安心在寒假好好過年。
針對補習班、安親班防疫，侯友宜說，一定要落實三級防護、健康五原則，會不斷去稽查了解，盼落實防疫保護孩子們。
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