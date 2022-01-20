中天綜合台《同學來了》今（20日）晚播出主題「男人你都不懂啦！女人的煩惱只有女人懂？！」，邀來張兆志、謝忻、熊熊、琳妲等藝人談各年齡層的女性的煩惱事。

女生從少女、輕熟女到熟女各有不同的韻味，隨著年紀增長，伴隨的不外乎是步入婚姻、生兒育女等煩惱，已是適婚年齡的女星熊熊，過去曾為愛屢屢受挫，也因為這些經歷有所體悟，選擇使用「凍卵」這項新技術，歷經各種不適及取卵的副作用後，仍讓她覺得值得：「自己不再被時間追著跑，不必為選擇而選擇！遇到合適的再生就好！」

《同學來了》邀請謝忻、熊熊分享女人煩惱。（圖/中天綜合台提供）

作為40歲熟女代表的謝忻曝自己也曾迷茫過，23歲時在家人的建議下放棄到英國進修的機會，和當時的男朋友論及婚嫁，對方的背景為政治世家，行事較為低調，對於謝忻的演藝工作感到擔憂，對方父母甚至拋出：「你現在去解約，多少錢我都幫妳付！」經過一番爭扎後，謝忻仍選擇堅持自己所喜歡的事情，而非安於現狀，現在回頭看也絲毫不後悔。她不忘對年輕的女孩呼籲：「人生很短，妳要活得精彩！」更多女人煩惱大小事內容請鎖定1月20日晚間九點中天綜合台《同學來了》。