聯發科成為全球首家率先完成Wi-Fi 7技術現場展示的公司，日前為主要客戶和產業合作夥伴帶來的兩項Wi-Fi 7關鍵技術的展示，充分表現出高速度與低延遲的絕佳傳輸性能。

聯發科表示，該公司一直積極參與Wi-Fi標準前端研發，是首批採用Wi-Fi 7的公司之一，預計搭載聯發科技Wi-Fi 7技術的終端產品將於2023年上市。

聯發科副總經理暨智慧聯通事業部總經理許皓鈞表示：「Wi-Fi 7的推出代表著Wi-Fi首次可真正取代寬頻有線／乙太網路技術。聯發科技的Wi-Fi 7技術將成為家用、商用和工業網路的核心網路，為多人AR／VR應用、雲端遊戲、4K視訊通話和8K串流媒體等應用提供卓越的無縫連網解決方案。」

聯發科驗證了其Filogic Wi-Fi 7技術可達到IEEE 802.11be定義的最大速度。同時，該公司還展示了多重連接模式技術（Multi-Link Operation，MLO），可同時聚合不同頻段上的多個頻道，因此即使某些頻段受干擾或出現壅塞，資料仍可無縫傳輸，讓連網更快、更可靠，這對於需要穩定、持續、即時訊號傳輸品質的影像串流和遊戲等應用至關重要。

IDC全球半導體研究副總裁Mario Morales表示，快速寬頻連網、高解析度影音串流及VR遊戲的發展正在推升市場對Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E、以及即將到來的Wi-Fi 7的需求。Wi-Fi 7增強了頻寬、QAM、多重連接模式技術等新功能，預期可應用在旗艦級手機、PC等消費產品上，在零售市場、工業應用等垂直應用上也應大有發揮。