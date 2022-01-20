宏達電宣布，VIVE X加速器計畫的內容合作夥伴Emissive Studio完成巴黎聖母院VR數位重現內容，得以讓全球民眾重溫巴黎聖母院風采，首次展出與法國主要電信業者Orange合作，本月在法國公開，並透過宏達電一體機Focus 3觀賞。

宏達電表示，巴黎聖母院始建於1163年，歷時一個多世紀完工，它見證歷史上許多關鍵時刻，例如拿破崙在此加冕，數百年的歷史和玫瑰花窗給全世界留下了深刻的印象，並於1911年被聯合國教科文組織列入世界遺產名錄，2019年4月巴黎聖母院慘遭祝融，大火吞噬了標示性尖塔屋頂及多項世界珍奇，法國立即重建聖母院，人們開始思考並關注如何保存巴黎聖母院的記憶和體驗，而不僅僅是照片和影片，宏達電VIVE X加速器計畫的內容合作夥伴Emissive Studio，耗時數月以高解析度掃描完成任務。

宏達電董事長暨執行長王雪紅表示，讓人們能透過虛擬實境方式重溫巴黎聖母院令人驚嘆的美麗風采與歷史，是虛擬實境如何協助保存歷史的一個傑出例子。且透過HTC VIVE Focus 3一體機可真實且清晰呈現巴黎聖母院原貌。

Emissive為羅浮宮首個VR展覽《蒙娜麗莎：越界視野》的創作開發團隊，該公司被選中以VR方式重現巴黎聖母院風采，在VR中重建聖母院樣貌花費了數月的艱苦工作，使用了高解析度掃描，現在已準備好向世界展示全新體驗方式。