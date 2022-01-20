程泰集團旗下亞崴機電生產大型龍門外銷歐美，卻因運費飆漲又缺櫃而受阻，連帶也影響歐美代理商下單意願，不過台灣市場穩定增長，2021年元月出貨可望優於2022年，兩岸在手訂單18億元，訂單能見度看到第二季，2022年營運目標是追求營收成長。

亞崴2021年12月合併營收3.27億元，年成長7.07％，創近三年同期新高；2021年合併營收36.31億元，年增幅17.37％，也是改寫近三年同期新高。

程泰集團旗下亞崴及程泰兩工具機廠原本外銷報價以FOB居多，少部分採用CIF報價，2021年海運運費比2020年飆漲十倍以上，讓亞崴及程泰兩公司外銷歐美全面改用FOB報價，由代理商負擔運費。

亞崴表示，亞崴大型龍門外銷歐美必須用散裝船裝運，目前遭逢海運運費飆漲又缺櫃，歐美代理商評估運費高昂暫不下單，要不就是下單不拉貨，影響大型龍門外銷歐美，大陸市場去年第四季接單放緩，目前已經回穩，台灣市場穩定成長。亞崴為彌補新竹廠生產大型龍門出口受阻的產能缺口，將中科廠生產部分C型機轉至新竹廠生產，2022年元月出貨可望比2021年略增，2022年營收追求成長。