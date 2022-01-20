眾所矚目的「國民ETF」元大台灣50（0050）將在21日除息3.2元，搶在年前賺取配息紅包的小資族積極進場，統計19日0050盤中零股爆出70萬股巨量，創去年9月底來的近4月最大量，20日0050盤中零股交易持續稱冠ETF，目前已達41.3萬張。

法人指出，0050今天是參與配息的最後買進日，想卡位台股、台積電或權值股後市的投資人，都可留意布局。

0050是台股首檔掛牌的ETF，成立18年來廣受台灣投資人喜愛。此次除息是0050進行2021年度下半年度收益分配，每單位將配發3.2元，為0050自2016年改為一年配息兩次以來，同期最多的配息金額，吸引市場高度關注。

0050過去除息22次，受惠台股穩健成長，0050除息都順利填息，在2018、2019、2020及2021年7月除息，更連續締造1天的火速填息紀錄。今年以來，台積電一度大漲創天價，0050跟進攻頂，投資人關注再度拉升，激勵0050除息前的零股頻爆量。

19日0050全天盤中零股成交高達70萬股，高居上市櫃ETF零股人氣第一，20日0050開盤人氣持續提升，到11點左右，0050盤中零股已成交逾40萬股，遙遙領先其他ETF交易量。

另一方面，0050還推出滿足基金族交易ETF需求的0050 ETF連結基金，架構和共同基金一樣，內容僅投資0050 ETF，不重複收管理費，每個月定期定額最低3000元起，就能參與0050。同時該ETF連結基金設有配息及不配息的級別，不配息級別自動滾入股息再投資。

持有銀行戶或已在元大投信開設帳戶的小資族及基金族，想參與0050配息行情，也能透過0050 ETF連結基金做布局；規劃股息再投資的投資人，則可透過0050 ETF連結基金的不配息級別參與，多元管道提供各類的投資人布局。

0050 ETF連結基金將在明天0050除息，同步進行基金的配息評價，依去年同期經驗，預估0050在元月除息後，0050 ETF連結基金於2月除息。搭上台股權值股大漲行情，0050 ETF連結基金近一月績效稱冠台股基金，成立以來僅兩年半的時間，也已經締造超過100%的報酬率。

元大投信表示，想買「國民ETF」0050及0050 ETF連結基金的投資人，可下載「元大基金先生APP」查詢配息紀錄、基金淨值走勢等重要資訊；若已經在元大投信開戶的投資人，還能查詢個人過去參與基金配息的歷史明細，幫助規畫現金流。