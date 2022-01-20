謝和弦的混血前妻Keanna和 ØZI的風波越演越烈，目前進展到Keanna認曾跟ØZI有關係，希望男方主動聯絡好好溝通後續。謝和弦也多次在社群平台談論此事，今（20日）他再發文狠酸Keanna在床上主動進攻，把ØZI嚇到謝絕聯絡，最後約砲暈船得不到就毀掉。

謝和弦18日先奚落Keanna「雙面裸泳」而讓ØZI火速脫手，20日再度以「雙面裸泳」當標題寫了一篇文暗酸Keanna，指她「穿豹紋內衣搽紅色口紅床上超主動，嚇死金曲新人小朋友謝謝別再聯絡，海水退了是誰光著身子赤裸的裸泳。」

謝和弦繼續手撕Keanna：「三觀清高約砲暈船得不到就全毀掉，拿別人小孩幫自己圓謊這是哪一招」，更開大砲怒轟：「心醜陋再漂亮都沒有用，是惡靈。」最後配上一張網路梗圖，警告：「ØZI，你要記住，越是漂亮的女人就越會騙人。」

除此之外，謝和弦19日深夜也指控Keanna兩年多前預謀檢舉他抽大麻，想要徹底摧毀前夫的人生，「一手報警送我進看守所，轉身就跟媒體演悲情戲，當我還被關在精神病院，妳跑去跟金曲新人打砲，還有臉告我侵害配偶權，想要我賠你四百二十萬，我已被妳搞到一無所有，妳還要我繼續為妳買單，真的當我是塑膠做的吼。」直指被Keanna戴綠帽。

這場風波的起點源自於Keanna 13日在IG曬出「327」手臂刺青，並發出一篇情慾文，內容提及「貪戀跨坐在你雙腿」、「啃咬吸吮頸肩不帶香水成份的誘惑」、「那位一直扎在我心裡幼稚又成熟的327紅髮男孩」文末更標記「ØZI」，恰好ØZI正是3/27生日，不免引發外界多餘聯想；事後Keanna澄清僅是描述朋友的小孩，17日晚間又改口承認跟ØZI曾有過關係，不滿自己拚命保護對方，ØZI卻什麼都沒解釋，忍不住怒轟：「我為什麼那麼要堅持保Z？我是砲友暈船嗎？為什麼他一句話都沒有出來說？這些問題他本人非常清楚。」如今Keanna公開2人的曖昧對話及交情，直言：「開始的是你，決定結束讓我哭死的也是你。」看似被ØZI傷很重。

面對Keanna的指控，ØZI經紀人表示ØZI確實認識Keanna，謝謝女方的欣賞，但沒正面回答兩人有無交往或曖昧，僅說：「因為對方的說法一直反反覆覆，我們真的不知道要針對她回些什麼。」

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！