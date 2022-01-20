「三重味 是什麼滋味」海報（三重商工提供／戴上容新北傳真）

「三重味 是什麼滋味」首映會大合照（三重商工提供／戴上容新北傳真）

三重商工應用英語科與導演盧柏元合作拍攝微電影「三重味 是什麼滋味」，由主角「佳宜」無意間回到童年的三重，造訪今大魯肉飯、三重一村、觀光三和夜市，全劇以英語配音，並用莎士比亞仲夏夜之夢的獨白呼應。校長李立泰表示，希望這部微電影能激發學生創造力，並協助三重區的國際化。

三重商工表示，應用英語科結合新北市首創的「創新教育加速器計畫」，「放Eng新北 全球視野」進階級補助專案，進行培訓計畫，學校特地與有多年執導經驗的盧柏元導演進行微電影的拍攝合作，電影的背景故事，是融合仲夏夜之夢劇情與三重在地景點與美食的創作。

故事主角「佳宜」無意間回到童年熟悉的城市街道-三重，全齣場景從三重在地有名的古早味今大魯肉飯、文化眷村空軍三重一村、觀光三和夜市與海味蝦仁羹到最後新北大都會公園，行銷三重在地美食與景點。全劇以英語配音，並用莎士比亞仲夏夜之夢的獨白，與劇情呼應，藉以提升三重區的國際觀光能見度。首映會邀請新北市政府教育局、觀光局、經發局代表、三蘆地區市議員、三重區陳奇正區長與三重地區鄰近學區校長們共襄盛舉。

微電影貫穿全劇的「旁白」應三甲李彥宣同學表示：「從來沒想過莎士比亞的文詞之美，如此雋永，發人深省與讚嘆。從三重在地文化結合英國文學劇情，更強化自我專業英語的運用能力與實用性。

微電影主角「佳宜」同學是應三甲黃子宸同學。黃子宸拍攝完這部微電影後覺得：「從影片腳本策畫、劇本撰寫、道具服裝構想、分鏡、聯絡商家等等皆由老師與我們共同企劃。走過拍攝影片一輪，才明白拍攝影片確實不是件簡單的事。」

本部微電影策畫的陳涵瑋主任與李明軒老師共同表示，籌備為期四個月，學生學到了促成一個完美的鏡頭背後的所需的辛苦與成就，但也學得如何掌握的「數位媒體」能力的強大，與如何運用「影像敘事」平台的推播提升行銷策略。

三重商工校長李立泰表示，希望藉由學生以英語的專業與學習成果的產出，協助三重區的國際化，讓學生所學不僅發揮個人基本能力與創意創作，更發揮教育對社會正向影響力與價值，讓新北市在地文化，邁向國際被世界看到。