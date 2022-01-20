4月30日前購買7天定期票的旅客，使用「i搭桃捷」APP完成綁定票卡程序再享點數雙倍送。（桃園捷運公司提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園機場捷運串聯北北桃生活圈，全線總累積運量於去年突破1億人次，為感謝旅客並減輕機場捷運沿線通勤通學族荷包負擔，繼推出369、120定期票後，桃捷公司將於24日再推出7天定期票，旅客只要購買7天定期票，開卡後可於指定站間內不限次數、不限車種搭乘連續使用7天約享75折優惠。

桃捷公司表示，7天定期票若以A8長庚醫院站到A1台北車站單程票70元為例，購買此區間的7天定期票，於通勤天數5天搭乘，每趟平均約52元，相當原價約75折；若於7天期間內每天搭乘，每趟平均更只需約37元，約為原價的53折，希望7天定期票讓沿線通勤、通學族依照需求有更多元優惠方案可選擇，不僅平日上班上學搭桃捷、假日休閒也可搭桃捷，搭越多省越多。

桃捷公司指出，只要在4月30日前購買7天定期票的旅客，使用「i搭桃捷」APP完成綁定票卡程序再享點數雙倍送，歡迎通勤、通學族購買還能積點換好禮。

桃捷公司說，為提供旅客在疫情期間安心、安全乘車環境，桃捷公司隨著疫情變化滾動式強化車站、列車、廠辦等防疫清潔消毒措施，包括全線重點車站每2小時於旅客常接觸設備清潔消毒，且全線列車皆完成長效型主動式消毒補強作業，保持每日出車前進行全面清潔消毒、線上列車每趟次發車前，針對旅客常接觸的車廂扶手、欄杆進行清潔消毒等措施。

桃捷公司也呼籲，搭乘捷運務必全程戴口罩，配合全線21車站紅外線熱像測溫儀量測體溫，進入車站落實實聯制亦可使用車站提供75％酒精進行手部消毒，依照車站地貼保持社交安全距離搭乘機場捷運，共同維護安心、安全的乘車品質。