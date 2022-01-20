美債殖利率上揚與聯準會的貨幣政策干擾，美股持續走軟，台股也受到台積電(2330)走跌影響，指數緩步下跌，盤中守在18100點之上，預估量能僅2300億元。

台股今天仍是偏空走勢，傳出三星LCD電視面板加速退場消息，面板三虎友達(2409)、彩晶(6116)及群創(3481)成為盤面焦點，中環(2323)、錸德(2349)亦呈現反彈表現，中環及友達居台股盤中成交量前兩大個股。

因升息壓力持續增長，美股連續走弱，外資在台股連續兩天小幅賣超，大型股缺乏外資買盤激勵，顯得相當疲弱。離農曆封關僅剩下四個交易日，年節前市場觀望氣氛濃厚。而近期美股波動加劇，也讓投資人抱股過年意願大幅降低，成交量都在低水位，本周呈現價跌量縮格局。

四大指數中，加權與金融指數日KD指標皆出現高檔交叉向下的轉弱趨勢，但日RSI指標除了櫃買相對弱勢之外，其餘皆維持在50以上的多方區，短線技術面雖出現高檔轉弱跡象，但並未完全轉空，仍要看下檔支撐狀況。周線也是櫃買指數偏空方趨勢，其它指數仍維持多方格局，顯示加權指數在大型股撐盤下，延續多頭格局，但投資人偏愛的中小型股維持弱勢，操作難度升高，仍須看農曆年後開盤整體盤面的多空氣氛。