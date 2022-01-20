日本政府20日表示，因全球材料供應不穩情況已慢慢好轉，當地上個月出口年增漲幅優於預期，且連10個月都在成長。

事實上，除了新冠病毒未來不確定性外，車用晶片不敷使用，仍然是日本車商很大的問題。因為，豐田汽車在18日曾傳出，年度產能可能達標有困難度的消息。

這份日本官方最新貿易資料，上個月出口年增率為17.5%，高過市場預估的16%，至於2021年11月則年增20.5%。同時，對最大貿易夥伴中國大陸來說，日本上個月的出口也年增10.8%。

若以日圓作為計算基礎，日本上月的進出口，創當地1979年有相關數據以來的最大金額。因為原物料成本上漲以及日圓走貶，進口額大增41.1%，不過卻低於預期的42.8%，以及2021年11月的43.8%。

在貿易逆差方面，日本上月為5824億日圓，約50.9億美元，較預估值7841億日圓，以及2021年11月的9556億日圓都要來得好。

路透社調查，由於日本內需消費強勁反彈，估當地在上季的經濟成長，季增年率為6.5%，但影響景氣最大的變數還是新冠病毒。18日，日本確診人數再創歷史新高，已突破4萬關卡。