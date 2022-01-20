高雄一名罹患強迫症的婦人因為和丈夫吵架、丈夫離家出走，竟帶兩個年幼的兒子燒炭自殺，長子來不及被救死亡，法庭上婦人丈夫還向法官求情表示「不希望小孩沒有媽媽」，一審判婦人12年6月。高雄高分院認為婦人犯案時仍有認知能力，駁回上訴，維持原判。

婦人與丈夫婚後與有兩子，時常因為經濟問題起口角。2013年5月婦人出現失眠困擾，每次洗手時間很久，每天洗手數十次，心情易怒、煩噪、無精神、無價值感、心情低落、容易緊張等情況，在丈夫陪同下前往精神科就診，經醫師診斷為「強迫症」。

2019年6月中旬，婦人與丈夫又大吵，丈夫負氣離家，婦人認為母子3人又被拋棄，該年7月3日晚間帶著2名兒子在住家燒炭輕生，隔天下午才被發現，警消破門後只來得及救回婦人與次子，長子不幸死亡。

一審時，婦人坦承事先就買好木炭，趁兩個孩子睡著後緊閉門窗行動，也承認是為了報復丈夫才做傻事，丈父也心軟表示「事情已經發生了，不希望小孩沒有媽媽，請求輕判」。法官認為，婦人行兇時未完全喪失行為與判斷能力，最後判12年6月。

二審法官認為，婦人屬計畫性犯案，當時有一定認知能力，與精神病無關，最後駁回婦人上訴，維持原審刑度，全案仍可上訴。

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