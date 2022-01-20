尼加拉瓜去年12月與我國斷交後，隨即片面宣布立即終止（Terminate）與我國所簽署的自由貿易協定（FTA），但我國政府卻認為台尼FTA仍應有效，只是中止（Suspend），這也使得進口業者陷入進退兩難的窘境。（楊孟立攝）

尼加拉瓜去年12月與我國斷交後，隨即片面宣布立即終止（Terminate）與我國所簽署的自由貿易協定（FTA），但我國政府卻認為台尼FTA仍應有效，只是中止（Suspend），這也使得進口業者陷入進退兩難的窘境。民進黨立委羅致政今天召開記者會，要求政府部門應災農曆年前提出相關對策，勿讓台商權益受損。

台尼FTA自2008年生效以來，雙邊貿易總額大幅成長三倍，去年已達1.6億餘美元，而台灣更是尼加拉瓜位於亞洲的第一大出口市場，尼國冷凍蝦更居我國第二大進口國。

羅致政說，尼國片面宣布FTA失效有違國際慣例，尤其很多我國進口商已經預付訂金購買尼國水產品，我方到底還能讓不讓他們適用關稅減讓？此外，終止FTA的180天緩衝期，又該是從哪一天開始算起？

羅致政又說，斷交後尼國政府不再提供產地證明，現在進口業者唯一能提出的，是尼國民間出口商所提出的證明，但無法獲得當地政府認證與我國的大使館認證，這樣的民間文件是否足以讓政府認定是來自於尼加拉瓜的產品？

行政院經貿談判辦公室談判代表黃正佳表示，依照FTA協定的條文，若要廢止要有180天的緩衝期，尼國雖然透過國內程序片面終止協定，但不能免除國際上的義務，因此我們仍會堅持台尼FTA是有效的，目前我方研擬方向是台尼FTA是「暫時停止」。

國貿局副局長李冠志也說，考量業者經貿上的利益，在進口優惠關稅我們也持續；至於180天的緩衝期要如何計算，政府內部跨部會在在討論。

至於原產地認證的部分，財政部關務署副署長陳依財指出，財政部仍在研擬替代措施，但是可以確定的是會朝向簡化程序的方向。進口業者代表則強調，目前他們只能拿到尼國出口法人協會的認證，但是還沒得到關務署回覆是否憑這份認證可以通關，有些水產品已經上了貨船啟航，就快要到了台灣，希望關務署可以儘早給予業者回覆。