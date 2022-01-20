桃檢人員去西堤「沒實聯制」成漏網之魚 陳時中不開罰：非強迫但呼籲配合

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨(19日)被問及，「不少業者及民眾並未落實簡訊實聯制，是否有相關罰則？」他表示，對於實聯制並沒有強迫，「如果有罰則，我想被罰的人一定很多」。此話一出，引發不少網友討論，有網友就認為「那我們每天做，是盤子嗎？」「到時候店員管東管西，又被顧客打、又被砍，時中你負責嗎？」還有人抱怨「詐騙電話變很多了」。

陳時中表示，現在大概有些地方大家比較忽略，大約一個月以前，有立委要求取消實聯制，我們那時候認為還有需要觀察，現在疫情起來，大家就會想說實聯制也是蠻重要的。

陳時中說明，實聯制是有備無患，如果做得夠完全，可能匡列的人就會快速，還是請大家能夠盡量配合來做，就是平常都沒什麼關係，看起來好像費用也都浪費了，可是真的要用的時候，就覺得「如果大家都有登記，不知道有多好」。他也說，還會有一些漏網之魚，目前針對實聯制沒有處分，但是呼籲大家要配合，防疫人人有責，不是只有第一線防疫人員，大家都需要把它做好。

關於此說法，不少網友在《Yahoo新聞》相關報導底下熱烈留言，共有超過200則留言，有網友說「國外的人不輕易放進來就不用實名制了」、「強化邊境防疫才是王道，不要故意縱放病毒入境」、「最好你敢罰」、「夭壽，原來沒有法則，商店店員冤啊」、「那這樣誰還要浪費時間去實聯制？」「自從實名制後，我接到好多詐騙電話，都打來騙人投資」；還有人說，確實很多人沒在做了，店家不會強制要求，買東西的客人也不會去上傳。但也有人表示要遵守實聯制才能加速匡列速度。