新竹一家四口與亞東護理師感染源尚不明，昨又增桃園大湳市場攤商確診，感染源同樣不清楚。前台大感染科醫師林氏璧說，台灣是否升三級，取決於感染源不明的案例有多少，但判斷案例是否感染源不明要多少時間，指揮中心應明確定義。另他也提到，亞東護理師染疫，全院普篩5千人皆陰性。醫護確診未必都是從院內感染，他們也生活在社區中，也可能在社區染疫。

林氏璧今在臉書上分享，亞東護理師（案17967）確診，目前感染源不明，全院普篩5千人都是陰性。而醫護人員確診未必都是從醫院感染，畢竟這些人也都在社區中生活，當然也可能從社區感染。目前該護理師確認是染Omicron，但與其他本土案例的序列都不同，此款Omicron病毒主要來自歐美，未來會和其他歐美返台旅客或亞東專責病房的Omicron案例比對，也許能有個初步方向。

林氏璧指出，台灣是否提升為三級警戒會按照感染源不明、找不到傳播鏈的案例數來判斷。不過，要判斷這起案件是否為感染源不明，究竟需要多少時間進行疫調與病毒基因定序，指揮中心應要有所定義，例如確診後72小時，初步疫調找不到感染鏈者，就歸類為感染源不明。

林氏璧認為，找不到感染源是否很嚴重，須看發生的頻率與地點，在新冠肺炎原始病毒株流行時期，台灣曾陸續出現11起社區中找不到感染源的案例，後來經過疫調，傳染鏈都斷了，如今變成是傳染力高5倍的Omicron，能否一樣順利？還是會在短時間多點爆發？後者恐不太妙。

林氏璧也說，感染源不明只是個指標，顯示現在社區承受的感染壓力，也讓我們決定是否需要防疫升級。目前規定一天確診10例以上感染源不明，或在一周內出現三起社區群聚是升三級的條件。這些條件都是訂出來的，到了Omicron時代也不一定要拘泥在這個數字上。