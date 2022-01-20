參與過全球知名皮克斯（Pixar）動畫工作室—2008年星際大戰《複製人之戰》動畫版的製作，舊金山藝術大學視覺特效系畢業的翁強生，在台美兩地從事動畫產業工作5年，之後毅然轉戰完全沒有關聯的房仲領域，更在2021年10月創業加盟永慶不動產青埔領航中悅加盟店，短短3個月時間，就創下近1000萬元業績的傑出績效，更獲得12月永慶不動產桃園區店業績第三名。翁強生店東分享，計劃2022年第二季就要開出二店，希望以永慶強大的品牌力作為後盾，讓團隊成員都能找到工作上的亮眼舞台。

翁強生表示，美國畢業前就已經開始在動畫產業工作，接著回台進入最知名的電腦動畫公司，主要負責電影跟電視的動畫視覺特效，不過因為公司在松山，每天都要從中壢搭車通勤，還經常要趕最後一班電聯車回家，幾乎沒有自己的時間，發現這不是自己想要的生活，因而萌生轉換工作的念頭。

「才剛離開動畫公司不到一週，正在規劃自己人生下一步的時候，剛好看到信義房屋的廣告，被廣告吸引後就去打電話應徵。」才相隔兩週就進入完全陌生的房仲工作，翁強生說，看到亞洲人喜歡投資不動產的習慣，由於房仲是最高單價的業務性質工作，因此想抱著挑戰的心情成為其中一份子，想不到就一路走到現在。

翁強生創業加盟永慶不動產，拿回人生主控權，最喜歡和家人一起享受出遊的時光。(照片提供/永慶不動產)

入行兩年升店長 為陪伴孩子選擇回歸家庭

在信義房屋服務一年多升到主任職級，翁強生拿過「百萬經紀人」獎項、順利通過店主管職務甄選，房仲職涯2年左右就成為店長，也在這裡認識了另一半，陸續生下一女、一男。

3年前，翁強生在太太懷上老么時就提出辭呈，卻屢遭挽留，直到老婆即將臨盆，他才毅然決然離職，回歸家庭、善盡父親的職責！他坦言，因為主管的工時比較長，不想讓孩子的清醒時間都看不到爸爸，才選擇離開前東家。

在家陪伴孩子3年，等到小女兒要上幼稚園小班了，他才開始思考自己未來事業該如何前進。「陪伴小朋友最寶貴的這幾年，對我來講真的很重要！現在，是時候復出賺奶粉錢，也要好好安排自己事業的下一步了。」翁強生說，一直跟信義房屋店長時期帶出來的幾個業務同仁保持聯繫，問大家要不要一起出來努力，開一間屬於於自己的房仲公司，取得其他4人的共識後，就成立了永慶不動產青埔領航中悅加盟店。

到青埔商圈才短短3個月，青埔領航中悅加盟店已經有1位業績破200萬元經紀人、3位業績破100萬元的經紀人。(照片提供/永慶不動產)

跟昔日老夥伴共同創業 全員一致選擇加盟永慶不動產

雖然去年初就開始籌備新店，卻因為遇上本土疫情讓計畫放慢，直到去年10月才正式營運。

翁強生指出，當初5位股東一致選擇跳脫原有熟悉的中壢商圈，轉戰青埔商圈，就是因為青埔買方基本上多為台北跟竹北的客戶，這個族群買賣不動產傾向找有品牌知名度的房仲企業，加上看好青埔未來發展，因此選擇台灣加盟房仲第一品牌－永慶不動產。

目前全店17人當中，有高達8成是來自前東家，平均年齡30歲左右，不少人離開信義房屋之後到其他房仲品牌服務，得知翁強生團隊要創業時，很自然的就聚集在一起，在新商圈一起打拼。

他表示，因為所有股東都有相同共識與方向，做起事來感覺力量就非常不一樣。加上團隊同仁們都有紮實的業務基本功，即使到全新商圈才3個月，就已經創造近1000萬業績，還有1名業績破200萬元經紀人，跟3位業績破100萬元的經紀人。

年輕團隊活力又有衝勁，大家感情很好，時常舉辦趣味活動，拉近與地方民眾距離。(照片提供/永慶不動產)

聯賣帶進業績直逼四分之一 數位工具助攻服務效率

當初創業看好的品牌力更發揮關鍵影響力！像是永慶房產集團雙網行銷資源，創造了110多萬的案件曝光次數，團隊的案件被關注超過1.7萬次，另外集團獨有的聯賣體系，更貢獻了開店至今近四分之一的業績。

翁強生指出，透過聯賣系統跟永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產等四品牌合作，發揮團體戰力，感受到一種「類直營」的體制，因此團隊很快就能在工作上拿出成績！

像是行動智能經紀人APP，翁強生外出時手機就能夠調門牌或是調客戶的物件資料，可以馬上動身前往拜訪，對業務工作跑行程時很好用；此外，不管在開發、找案子都能幫上大忙，他說，自己最常使用的功能就是簽委託跟申請契據，數位化的科技工具實在很方便。

永慶不動產青埔領航中悅加盟店不僅拼業績，以實際行動落實在地關懷，積極參與地方公益。(照片提供/永慶不動產)

團隊成員互相合作補位 成為彼此最強後援

股東之間的互助默契，也是永慶不動產青埔領航中悅加盟店可以快速表現亮眼的重要關鍵！

翁強生分享，5位股東裡頭有4位都已結婚生小孩，現在不像在前東家還需要參加許多會議，工作時間彈性非常多，偶爾家裡有事需要立刻處理，團隊之間都能立刻支援補位，平時股東們也都會做好帶新人的工作，盡力增加同仁的成交機會。

迎向2022年，翁強生期待第一季就能展店，年度目標鎖定單店業績6千萬元，至於個人目標，他希望至少年收能破400萬元！更大的重點是，透過建構一個氣氛融洽愉快、團隊共戰的工作環境，協助分店每個同仁都在這裡賺到錢、賺到成就感，達成自己的人生目標，也享受精彩人生。

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