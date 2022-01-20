家樂福1月23日起搶賣「鋼彈聯名口罩」，集結機體配色的「數位迷彩系列」，有獨角獸、報喪女妖、新安洲、剎帝利等台灣限定專屬設計款，每盒20入、170元。

家樂福23日起推出「鋼彈聯名口罩–數位迷彩系列」，每盒20入，170元。（家樂福提供）

主要款式有帶有紅色燐光的「獨角獸數位迷彩」；藍黑底色配上金黃線條的的「報喪女妖數位迷彩」以報喪女妖毀滅模式發動時，發出金色光芒為靈感設計；「新安洲數位迷彩」是鮮豔的大紅迷彩；「剎帝利數位迷彩」的主色調是綠色。