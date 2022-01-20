鋼彈聯名口罩–數位迷彩系列 家樂福23日搶賣 11:412022/01/20 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 家樂福23日起推出「鋼彈聯名口罩–數位迷彩系列」，每盒20入，170元。（家樂福提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 家樂福1月23日起搶賣「鋼彈聯名口罩」，集結機體配色的「數位迷彩系列」，有獨角獸、報喪女妖、新安洲、剎帝利等台灣限定專屬設計款，每盒20入、170元。 家樂福23日起推出「鋼彈聯名口罩–數位迷彩系列」，每盒20入，170元。（家樂福提供） 主要款式有帶有紅色燐光的「獨角獸數位迷彩」；藍黑底色配上金黃線條的的「報喪女妖數位迷彩」以報喪女妖毀滅模式發動時，發出金色光芒為靈感設計；「新安洲數位迷彩」是鮮豔的大紅迷彩；「剎帝利數位迷彩」的主色調是綠色。 桃園公布21處確診足跡 石門水庫、全聯和家樂福都上榜 家樂福首創 初一福袋頭獎送台積電股票金 #數位迷彩 #喪女 #鋼彈 #聯名口罩 #家樂福 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃機4名染疫女清潔工足跡曝光 家樂福中壢店、大潤發平鎮店入列 15:272022/01/05 生活 科教館、兒童新樂園確診者足跡 北市衛生局：外縣市新個案 22:162022/01/16 生活 徐旭東喊話統一 買家樂福40％持股 04:102022/01/15 財經焦點 景氣UP！徐旭東表態：願意買統一40％家樂福持股 13:562022/01/14 財經 家樂福福袋 抽台積買股金 04:102022/01/08 財經要聞 家樂福馬桶藏神秘設計 一堆人不知！網曝貼心用途 22:392021/12/31 搜奇 士林現確診者足跡 家樂福天母店、科教館明日停業清消 21:172022/01/16 生活 家樂福家電搶尾牙商機 頭獎抽185萬BMW休旅車 03:192021/12/30 生活 桃園確診者足跡爆炸 陶板屋、家樂福、小北百貨都上榜 15:152022/01/18 生活 西堤確診者最新足跡曝 逛IKEA桃園店、中平商圈、家樂福 15:072022/01/16 生活 動福蛋銷售大躍進 家樂福獲國際金蛋獎 20:412022/01/03 生活 生活熱門新聞 韓國神奇切芭樂方法曝光 台人大受衝擊 網：日本也這樣 - 生活 她頂寒風擺攤撐生計 嬰躺紙箱流鼻水喊「媽媽抱」網看哭 - 生活 國道4號潭子路段銜接台74線 1／22晚間通車 - 生活 男從台積電離職揭血汗內幕 大嘆：成為公司消耗品 - 生活 印度神童恐怖預言提前發生 台灣遭點名：持續注意4件事 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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