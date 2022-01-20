美國政府負責中國事務的官員周三表示，華府的目標是在今年初，就美國與印太國家的經濟合作建立「共同目標」。

此時美國正尋方設法抗衡中國在印太地區不斷升高的影響力。

去年10月，美國總統拜登曾向眾亞洲國家領導人表示，華府將就印太地區經濟框架的創立展開協商，但後續的相關細節甚少，且拜登政府似乎仍無意再加入被抨擊會威脅美國就業的貿易協議。

白宮掌理中國事務的官員Laura Rosenberger周三表示，近幾個月來美國與盟友進行的協商，有助於闡明美國政府對於如何推進該經濟框架的想法。「我們初步的想法包括貿易便捷化（trade facilitation）、設立數位經濟標準、強化供應鏈韌性、推動基礎建設、去碳（decarbonization）和潔淨能源、出口管制、稅務以及反貪等，美方的重點仍是建立共同目標與確認最終狀態，我們將在未來幾個月、在2002年初共同發布消息」。