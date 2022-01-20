針對司改會指出高雄市政府警察局對所屬分局及人員要求員警「要多發布甫察獲之刑事案件新聞」，違反偵查不公開。高雄市政府警察局澄清表示，為提升正面形象，展現維護治安成果，請各單位發布新聞，新聞發布的原則為同仁執行勤務，忠勤(敦品勵學、負責盡職、對工作有優異表現)、忠義(急公好義、濟難救急、對世俗有影響)、忠勇(冒險犯難、拯民水火、對警風有楷模)事蹟，以及打擊犯罪對作奸犯科者棒喝等整體治安維護的表現，發布破案新聞亦會要求恪遵偵查不公開原則。

警方也強調，對於交通事故的防制，預防、取締酒駕、交通大執法等強勢作為，以及相關民眾交通安全訊息，也會適時做新聞之發布，警察局統計各單位正面新聞披露，係採獎勵方式來激勵，並無相對之懲處規定。

高雄市警局表示，發布破案新聞現有機制有警察局、高檢署、警政署、監察院都隨時監看新聞內容，若有違反情事會交由各縣市警察局督察單位著手調查，除檢視發布事由、事前審核機制及有無不當揭露情形，經調查有故違情事予以懲處，委員舉出個案部分，高雄市警察局也會立案調查。

警方重申，為提升警察正面形象，六都警察局均有針對新聞發布作統計與獎勵；高雄市警察局會持續定期召開檢討會議檢視發布情形，並利用各項會議機會教育員警發布破案新聞，重伸遵守偵查不公開規定。