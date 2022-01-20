台中市長盧秀燕前往弘文高中視察學測考場防疫整備情形。（王文吉攝）

學測台中市弘文高中考場已完成防疫措施，考生均需量測體溫。（王文吉攝）

台中市4個考區、10所學校試場均成立防疫應變中心。（王文吉攝）

考生吃午餐需使用防疫隔板。（王文吉攝）

本土疫情升溫，台中市長盧秀燕（左二）視察學測考場。（王文吉攝）

111學年度學測明起舉行3天考試，台中市將有1萬6000多名考生應試，其中1人自主健康管理。市長盧秀燕今天表示，這名自主健康管理考生因家人自國外回台居家檢疫，其為同住家人列自主健康管理，明將派防疫計程車接送，並規劃獨立動線，安排隔離考場單獨應試。

國內疫情仍維持二級警戒，明起將舉行3天學測，台中市共有4個考區、10所學校試場，將有來自台中、彰化、苗栗、南投等1萬6000多名考生應考。盧秀燕一早在台中市教育局長楊振昇陪同下，前往弘文高中視察防疫整備情形。

盧秀燕表示，108年新課綱首屆考生參加學測，孩子的心情普遍比較焦慮，加上目前仍是疫情二級警戒期間，為確保考生的安全及權益，必須做好試場安全，讓考生應試沒有後顧之憂，台中市相關學校的防疫措施特別謹慎。

盧秀燕呼籲，在防疫期間進行學測，為減少人潮聚集風險，家長、親友只能接送考生到考場門口，試場不開放陪考，請大家務必配合。考生須配戴口罩，每節進入教室一定會量測體溫、雙手噴灑酒精消毒等，午餐需使用隔板。

盧秀燕說明，所有負責監考的試務人員都已接種2劑疫苗。配合大考中心規定，每間教室考生數降為36人。為避免密閉空間，空氣不流通，教室不開冷氣、改開窗戶，台中近日天氣涼爽，應影響不大。

盧秀燕也提到，設籍台中的考生人數共有1萬4727名，加上彰化、南投、苗栗等跨區考生，將有1萬6000多人在台中應試。其中1名考生因其家人自國外回台居家檢疫，其為同住家人列自主健康管理，明天也會到考場應試。

盧秀燕說，為確保交通動線安全，派出防疫計程車接送自主健康管理考生到試場及返家，規劃獨立動線及安排隔離考場單獨應試。台中市4個考區、10所學校試場及台中市教育局均成立應變中心，若有考生臨時發燒，考場人員會啟動應變機制，請家長與考生放心。