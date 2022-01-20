立院修憲委員會今日討論憲法修正案，民進黨立委鍾佳濱表示，15位大法官竟有6種不同任期，實在太詭異，應設法修正。時力立委邱顯智主張，除今日沒來參加修憲會議的國民黨外，其他3黨應凝聚共識，一起共同提出廢考監的修憲版本。

鍾佳濱指出，包括自己在內，曾有10位左右的當前立委，曾經參與1996年的第三屆國大代表修憲，當時也處理了5院的運作方式，但後來馬政府時期卻遭到破壞。

民進黨立委鍾佳濱 (吳家豪攝)

鍾佳濱說，司法院大法官任期制度，將原大法官任期限縮為8年，僅得1任，以確保被總統提名的大法官，得保持其獨立性，不管是美國的大法官終身制，或是我國的1任制，目的都是讓大法官沒有連任壓力，避免大法官為求續任，在釋憲解釋上，向當權者屈服。

鍾佳濱表示，當時為了避免造成斷層，所以設計了交錯制，修憲後適用的一批大法官，一半適用4年，一半是8年，但後來馬政府將條文中的「大法官任期個別計算，解釋成單獨計算」，造成制度被破壞。當前的15位大法官中，竟有6種不同任期。

鍾佳濱指出，為了落實交錯制精神，應重新規定，自2024年後，總統提名的大法官，4位7年制，3位任期3年，以便修正回任期8年的交錯制。

邱顯智表示，現在要處理廢除考監兩院，各黨可以整合出共識。中華民國憲法是全球獨創，其他國家根本沒有這樣的制度，監察權照理就是國會調查權，考試權就是行政權的一部分，現在分開了，導致考用無法一致，衍生出更多問題。

邱顯智指出，依現行制度，立法院想要監督考試院，但考試院長、考試委員卻不需要到立院備詢，應該要回歸到世界各國權力分立的憲法。

邱顯智說，今日除了沒有來參加修憲委員會的國民黨外，希望民進黨、民眾黨、時力等3黨，可以凝聚出共識，以符合國人長期以來的期待。廢除考監並非要讓監察權、考試權就不存在，只是要將監察權回歸立法院、考試權回歸行政院，以符合國際趨勢及比較憲法的規定。

邱顯智表示，監察院國家人權委員會部分，若將來監察院廢除，人權會應為獨立機構，不隸屬於行政體系或立法部門，若有任何對國家人權的侵害，都應由人權會所關注的事項。